В останні роки все більше країн почало цікавитися питанням лутбоксів у відеоіграх. Такий вид розваг часто прирівнюють до азартних ігор, а також намагаються всіляко обмежувати доступ до нього. Винятком не стала й серія FIFA, хоча, здається, її розробники вже вигадали метод, яким можна обійти різноманітні заборони.

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Спершу варто нагадати, що чимало коштів компанія Electronic Arts заробляє на режимі Ultimate Team. Річ у тім, що фанати готові витрачати реальні гроші на паки (лутбокси у цій грі), а все задля того, щоб отримати найкращих гравців. Щоправда, шанс зловити топові картки мізерний, тому шанувальники цього симулятора щорічно витрачають величезні суми на такі паки.

Саме місцевими лутбоксами вже зацікавилися уряди чималої кількості країн, щоправда, до рішучих дій поки справа не дійшла. Тому представники компанії Electronic Arts вирішили взяти її у свої руки. У межах нової тематичної події з назвою "Festival of FUTball" з'явилася можливість попередньо переглянути вміст паку, але не купувати його.

Тобто тепер геймери зможуть спершу ознайомитися з вмістом набору, а вже потім вирішувати, чи витрачати на це свої кошти. Якщо гравець вирішує не купувати переглянутий пак, то потрібно буде чекати на своєрідне оновлення його вмісту (до 24 годин). З цікавого ще варто відзначити, що всі такі набори позначаються спеціальною плашкою. Також функція попереднього перегляду не працює з комплектами, які можна отримати у нагороду чи за виконання завдань.

Наостанок варто відзначити, що нововведення дійсно цікаве, а допомогти воно може не лише Electronic Arts, а й гравцям, які володіють обмеженим бюджетом. Щоправда, поки невідомо, чи залишиться подібна функція у грі після завершення цієї тематичної події.

Демонстрація роботи функції попереднього перегляду / Фото портал Electronic Arts