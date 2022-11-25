Про те, що американський видавець і розробник ухвалив рішення про остаточний вихід з Росії, повідомляють російські ЗМІ, передає Games24.
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EA йде з Росії
Росіянам цю інформацію підтвердив неназваний ексспівробітник маркетингового агентства, з яким у минулому співпрацювала компанія. За його словами, всі PR-активності, пов'язані з країнами пострадянського простору, Electronic Arts перенесли до свого польського офісу.
Закриття представництва EA в Росії створить додаткові складнощі для російських геймерів (наприклад, з техпідтримкою) і може позбавити їх потенційних бонусних бонусів за умовні проблеми з серверами.
Також очікується, що після цього кроку майбутні релізу компанії виходитимуть без перекладу на російську. Так буде щонайменше з Need For Speed Unbound та Wild Hearts.
Electronic Arts
Це американська корпорація, гігантський розробник, видавець і дистриб'ютор відеоігор. Компанія заснована ще в 1982 році й стала однією з найпопулярніших у світі. Саме EA створила такі популярні у всьому світі серії:
- The Sims,
- Need for Speed,
- FIFA,
- Battlefield.