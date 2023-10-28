Electronic Arts влаштувала розпродаж на Steam з великими знижками до Геловіна

Electronic Arts запустила масовий розпродаж комп'ютерних ігор у межах заходу до Геловіна під назвою Steam Scream: The Revenge. На ігри студії діють доволі приємні знижки, а чи не найбільш щасливими будуть шанувальники The Sims.

Очікується, що це буде один із останніх розпродажів у магазині перед тим, як нова політика платежів Steam набуде чинності, таким чином змінивши спосіб, у який деякі споживачі платять за ігри на платформі.

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Розпродаж ігор EA на Steam

Valve запустила оригінальний розпродаж Steam Scream напередодні минулорічного Геловіна. Рекламна акція мала на меті висвітлити ігри, які відзначають дух найстрашнішого місяця в році, відповідно запроваджуючи значні знижки на широкий спектр моторошних ігор.

Друга ітерація заходу почалася 27 жовтня й триватиме до 2 листопада, а Electronic Arts є одним із найбільших прихильників нещодавно розпочатого розпродажу. Зокрема, діють знижки на такі ігри студії:

Star Wars Jedi Survivor – знижка в 35% (1 тисяча 104 гривні замість 1 тисячі 699),

– знижка в 35% (1 тисяча 104 гривні замість 1 тисячі 699), The Sims 4 Werewolves – знижка в 25% (524 гривні замість 699),

– знижка в 25% (524 гривні замість 699), The Sims 4 Wampires – знижка в 30% (489 гривень замість 699),

– знижка в 30% (489 гривень замість 699), The Sims 4 Paranormal Stuff Puck – знижка в 30% (209 гривень замість 299),

– знижка в 30% (209 гривень замість 299), ремейк Dead Space – знижка в 40% (899 гривень замість 1 тисячі 499),

– знижка в 40% (899 гривень замість 1 тисячі 499), Dead Space 3 – знижка у 80% (139 гривень замість 699).

Загалом знижки діють на близько трьох десятків відеоігор. Знижки діятимуть майже цілий тиждень, тож нумо насолоджуватися.