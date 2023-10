В українських геймерів виникло логічне питання, чи не варто очікувати такого ж кроку й щодо української гривні. Детальніше – у матеріалі 24 Каналу.

Відмова від регіональних валют

Зміна регіональної валюти в Аргентині й Туреччині на долари США – частина оновленої політики ціноутворення Steam зі створенням двох нових регіонів: LATAM – USD (Латинська Америка, зокрема Аргентина) та MENA – USD (Близький Схід і Північна Африка, зокрема Туреччина).

Стандартна валюта внутрішньоігрових транзакцій у цих країнах також зміниться на долари США, а активні підписки в аргентинських песо й турецьких лірах автоматично завершаться в кінці терміну їхньої дії. Окрім Аргентини й Туреччини ще 25 країн Латинської Америки, Близького Сходу та Північної Африки перейдуть на долари.

LATAM – USD:

Беліз,

Сальвадор,

Гватемала,

Гондурас,

Нікарагуа,

Панама,

Аргентина,

Болівія,

Еквадор,

Гаяна,

Парагвай,

Суринам,

Венесуела.

MENA – USD:

Бахрейн,

Єгипет,

Ірак,

Йорданія,

Ліван,

Оман,

Палестина,

Туреччина,

Ємен,

Алжир,

Лівія,

Марокко,

Туніс,

Судан.

В Steam пояснили відмову від песо та ліри їхньою нестабільністю останніми роками та суттєвими коливаннями валютних курсів в Аргентині й Туреччині. Перехід на долари США забезпечить підвищену стабільність як для гравців, так і розробників.

Чи є загроза для України

Очевидно, що так! Після жовтневого оновлення рекомендованих цін Україна зазнала одного з найбільших стрибків цін на платформі – 61%. Це дані, згідно з рекомендаціями Valve, які видавці давно й вперто ігнорують.

Наприклад, нещодавно Valve собі прорахували, що гра за 60 доларів у США в Україні станом на жовтень мала би коштувати 1 тисячу 125гривень, а 70 доларів – 1 тисячу 315 гривень. Втім, таких цін практично немає.

Нещодавно Activision задерла ціни в середньому до двох тисяч на свої ігри, що згідно з рекомендаціями Valve, є аналогом вартості в понад 100 доларів. А окремі японські видавці, як-от SEGA й Namco Bandai перерахували свої ціни для України, теж далеко вийшовши за межі рекомендованих платформою норм.

SEGA через побоювання стосовно нестабільного курсу гривні навіть зробила Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name недоступною в нашому регіоні. Це відбулося одночасно із відкриттям передзамовлень, щоб українці не змогли купити її дешевше, ніж вона буде на релізі.

До цього додається ще й непередбачуваність курсу гривні через війну, яку проти нашої держави веде Росія. Тож існує величезна імовірність, що українську гривню чекає доля турецької ліри чи аргентинського песо.