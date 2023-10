В украинских геймеров возник логичный вопрос, не стоит ли ожидать такого же шага и по отношению к украинской гривне. Детальнее – в материале 24 Канала.

Отказ от региональных валют

Смена региональной валюты в Аргентине и Турции на доллары США – часть обновленной политики ценообразования Steam с созданием двух новых регионов: LATAM – USD (Латинская Америка, в частности Аргентина) и MENA – USD (Ближний Восток и Северная Африка, в частности Турция).

Стандартная валюта внутриигровых транзакций в этих странах также изменится на доллары США, а активные подписки в аргентинских песо и турецких лирах автоматически завершатся в конце их действия. Кроме Аргентины и Турции, еще 25 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки перейдут на доллары.

LATAM – USD:

Белиз,

Сальвадор,

Гватемала,

Гондурас,

Никарагуа,

Панама,

Аргентина,

Боливия,

Эквадор,

Гайана,

Парагвай,

Суринам,

Венесуэла.

MENA – USD:

Бахрейн,

Египет,

Ирак,

Иордания,

Ливан,

Оман,

Палестина,

Турция,

Йемен,

Алжир,

Ливия,

Марокко,

Тунис,

Судан.

В Steam объяснили отказ песо и лиры их нестабильностью в последние годы и существенными колебаниями валютных курсов в Аргентине и Турции. Переход на доллары США обеспечит повышенную стабильность как для игроков, так и для разработчиков.

Есть ли угроза для Украины

Очевидно, что да! После октябрьского обновления рекомендованных цен Украина испытала один из самых больших скачков цен на платформе – 61%. Это данные согласно рекомендациям Valve, которые издатели давно и упорно игнорируют.

Например, недавно Valve себе просчитали, что игра за 60 долларов в США в Украине по состоянию на октябрь должна стоить 1 тысячу 125 гривен, а 70 долларов – 1 тысячу 315 гривен. Впрочем, таких цен практически нет.

Недавно Activision задрала цены в среднем до двух тысяч на свои игры, что согласно рекомендациям Valve является аналогом стоимости более чем в 100 долларов. А отдельные японские издатели, например SEGA и Namco Bandai перечислили свои цены для Украины, тоже далеко выйдя за пределы рекомендованных платформой норм.

SEGA из-за опасений по поводу нестабильного курса гривни даже сделала Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name недоступна в нашем регионе. Это произошло одновременно с открытием предзаказов, чтобы украинцы не смогли купить его дешевле, чем она будет на релизе.

К этому прибавляется еще и непредсказуемость курса гривны из-за войны, которую против нашего государства ведет Россия. Так что существует огромная вероятность, что украинскую гривну ждет судьба турецкой лиры или аргентинского песо.