Електричний та отруйний: автори Horizon Forbidden West розповіли про нового робота

Розробники Horizon Forbidden West поділилися інформацією про нового ворога з їхньої гри. Вони досить детально розповіли про змієподібного робота з назвою "Slitherfang".

Уже в лютому має відбутися довгоочікуваний реліз відеогри Horizon Forbidden West, а тому й недивно, що її розробники починають готувати свою аудиторію до цієї події. Наприклад, нещодавно вони розповіли порталу Game Informer про нового та дуже небезпечного ворога.

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Йдеться про величезного робота з назвою "Slitherfang" ("слизьке ікло"), який нагадує гібрид кобри та гримучої змії. Розробники відзначили, що це дуже непередбачуваний ворог, а в його арсеналі є чимало небезпечних прийомів.

Робот "Slitherfang" з гри Horizon Forbidden West / Фото з сайту Game Informer

У бою змій може на величезні відстані плювати отрутою, яка надходить зі спеціального резервуару, що знаходиться на його шиї. Таку атаку можна нейтралізувати, а для цього треба лише відстрелити бак з цією кислотою.

А от на його хвості знаходиться характерне брязкальце, яке робот використовує для того, щоб стріляти блискавками. Автори розповіли, що перед атакою він кілька секунд ним трясе. Цікаво, що брязкальце можна не лише відстрелити, а й самому використовувати в бою.

Щоправда, найнебезпечнішою зброєю в арсеналі цього робота є зміїний "капюшон". За допомогою нього він може атакувати звуковими імпульсами, які здатні оглушити та сповільнити головну героїню. Розробники відзначили, що ухилитися від таких атак дуже непросто.

Цікаво, що змій залишається небезпечним ворогом навіть після деактивації всіх цих ґаджетів. Він дуже швидко рухається, може залазити на різноманітні виступи, здатен атакувати своїм тілом, а також змінює тактику залежно від запасу здоров'я. Розробники додали, що проти цього робота потрібно використовувати атаки з ефектами вогню, льоду та плазми (електрика та стелс неефективні).

Битва з цим змієм у відеогрі Horizon Forbidden West: відео

, що реліз гри Horizon Forbidden West відбудеться 18 лютого 2022 року на PlayStation. Базове видання для PS4 коштує 1999 гривень, а для PS5 – 2299 гривень.