Напевно, всі геймери знають, що передплатники PS Plus та Xbox Live Gold щомісяця можуть "безплатно" отримувати різноманітні відеоігри. За останній рік Sony та Microsoft роздали чимало таких проєктів, а тому журналісти порталу Polygon вирішили підрахувати, скільки вони коштують разом.

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Представники сайту відзначили, що у 2021 році всі передплатники PS Plus могли додати у свою колекцію 40 таких відеоігор. Сумарно вони коштують 1,4 тисячі доларів (майже 39 тисяч гривень), тобто в середньому за одну гру потрібно заплатити 35 доларів.

На агрегаторі рецензій Metactitic середня оцінка всіх цих відеоігор становить 73 бали зі 100. А найкращими за цим показником стали такі проєкти: Control: Ultimate Edition (85 балів), Final Fantasy 7 Remake (87 балів) та Until You Fall (85 балів). Також варто додати, що середній вік всіх ігор, які роздавала Sony, становить півтора року.

Control: Ultimate Edition​ / Фото з крамниці PlayStation Store

А от передплатники Xbox Live Gold у 2021 році могли отримати "безплатно" одразу 49 відеоігор. Щоправда, сумарно вони коштують лише 1,1 тисячі доларів (майже 30 тисяч гривень), тобто в середньому за один такий проєкт потрібно заплатити 21 долар.

Цікаво, що така кількість досить дешевих відеоігор не вплинула на середню оцінку. Представники Polygon підрахували, що вона становить все ті ж 73 бали зі 100. А найкращими за цим показником стали такі ігри: Little Nightmares (83 бали), Gears 5 (84 бали) та Resident Evil HD (82 бали). Додамо, що середній вік всіх таких відеоігор становить аж сім років.

Gears 5 / Фото з крамниці Microsoft Store