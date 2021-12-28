Наверное, все геймеры знают, что подписчики PS Plus и Xbox Live Gold ежемесячно могут "бесплатно" получать разнообразные видеоигры. За последний год Sony и Microsoft раздали немало таких проектов, поэтому журналисты портала Polygon решили подсчитать, сколько они стоят вместе.

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Представители сайта отметили, что в 2021 году все подписчики PS Plus могли добавить в свою коллекцию 40 таких видеоигр. Суммарно они стоят 1,4 тысячи долларов (около 39 тысяч гривен), то есть в среднем за одну игру нужно заплатить 35 долларов.

На агрегаторе рецензий Metactitic средняя оценка всех этих видеоигр составляет 73 балла из 100. А лучшими по этому показателю стали следующие проекты: Control: Ultimate Edition (85 баллов), Final Fantasy 7 Remake (87 баллов) и Until You Fall (85 баллов). Также стоит добавить, что средний возраст всех игр, которые раздавала Sony, составляет полтора года.

Control: Ultimate Edition / Фото из магазина PlayStation Store

А вот подписчики Xbox Live Gold в 2021 году могли получить "бесплатно" сразу 49 видеоигр. Правда, суммарно они стоят всего 1,1 тысячи долларов (почти 30 тысяч гривен), то есть в среднем за один такой проект нужно заплатить 21 доллар.

Интересно, что такое количество достаточно дешевых видеоигр не повлияло на среднюю оценку. Представители Polygon подсчитали, что она составляет все те же 73 балла из 100. А лучшими по этому показателю стали такие игры: Little Nightmares (83 балла), Gears 5 (84 балла) и Resident Evil HD (82 балла). Добавим, что средний возраст всех таких видеоигр составляет аж семь лет.

Gears 5 / Фото из магазина Microsoft Store