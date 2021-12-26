На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: як змінилося Різдво та "гуманні" методи Бетмена
10 місце – І як їх відчинити...
Кількість вподобань – 2 тисячі
Автор – Dodara87
Зачинено – Дуже важко
9 місце – Це зрада
Кількість вподобань – 3 тисячі
Автор – Old-Championship2531
Я: друже, ми знайшли діаманти!
Мій друг: ми?
8 місце – Убивця Call of Duty
Кількість вподобань – 4 тисячі
Автор – ninjawick
7 місце – Щось ніколи не змінюється
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – newoldmax
Я в дев'яностих: це так реалістично та страшно
Я у 2021 році: це так реалістично та страшно
6 місце – Ніхто й не помітив
Кількість вподобань – 32 тисячі
Автор – ThermalFlask
5 місце – Press F to pay respects
Кількість вподобань – 34 тисячі
Автор – MrNoName_ishere
Коли ти став батьком та дивишся на відеоігри, в які більше не можеш грати
4 місце – Класика
Кількість вподобань – 49 тисяч
Автор – Derpable4
Мільйон доларів у сюжетному режимі
Мільйон доларів у GTA Online
3 місце – Потримайте їхній напій
Кількість вподобань – 55 тисяч
Автор – XD0ntscam
Гравці в шутери від першої особи: цей HUD поганий, він заважає нормально грати
Гравці в MMO:
2 місце – Несподіване запитання
Кількість вподобань – 56 тисяч
Автор – Miles_the_new_kid
– Тікати нікуди, Ітане!
– Чому ти не біжиш?
– Ти б хотіла якось повечеряти?
1 місце – Інших причин і бути не може
Кількість вподобань – 102 тисячі
Автор – DCGMechanics
– Тоді як щодо Скелліге? У мене там теж є знайомі. Там безпечно.
– Ми не можемо відправитися на Скелліге, там забагато побічних квестів. Ми б збилися зі шляху.