На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: юні фанати Call of Duty та відгуки в Steam

10 місце – Актуально

Кількість вподобань – 7 тисяч

Автор – Slothity

– Швидше.

9 місце – Як змінилося Різдво

Кількість вподобань – 8 тисяч

Автор – colmscomics

Тоді:

– Сподіваюся, Тіммі сподобаються його нові санчата

Зараз:

– Необхідно дістати 12 мільярдів PS5!

8 місце – Підступний Варіо

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – HabitualTheater

7 місце – "Гуманні" методи

Кількість вподобань – 33 тисячі

Автор – SpectrisGames

Я ніколи нікого не вбиваю

Я просто кидаю їм леза в обличчя, поки вони не заспокояться

6 місце – "Оригінальна" обкладинка

Кількість вподобань – 35 тисяч

Автор – Season_Of_Brad

5 місце – Небезпечний пиріг

Кількість вподобань – 43 тисячі

Автор – ql_Nik_lp

4 місце – Цікавий прогноз

Кількість вподобань – 59 тисяч

Автор – WebionWasTaken

– Як ви думаєте, чи залишатимуться популярними відеоігри?

– Ні, я не думаю, що ігри існуватимуть довго, тому що вони не є навчальними. Відеоігри – це просто захоплення, яке поступово зникне. Публіці завжди стає нудно, і вона знаходить щось інше. Просто почекайте і побачите.

3 місце – Межі мапи у Motocross Madness

Кількість вподобань – 66 тисяч

Автор – Left4DayZ1

2 місце – "Покращення"

Кількість вподобань – 86 тисяч

Автор – SrGrafo

– Я не грав у MMO з дитинства

– Цікаво, наскільки вони змінилися

– Ви не можете вбити червону річ, поки не ліквідуєте синю

– Ви не можете вбити фіолетову річ, поки не ліквідуєте червону

– Ви не можете вбити зелену річ, поки не ліквідуєте фіолетову

1 місце – Класика жанру

Кількість вподобань – 92 тисячі

Автор – SrGrafo

NPC дивиться, як я збираю сміття

Яке обміняю на його заощадження