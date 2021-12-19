На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: юные фанаты Call of Duty и отзывы в Steam
10 место – Актуально
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – Slothity
– Быстрее.
9 место – Как изменилось Рождество
Количество лайков – 8 тысяч
Автор – colmscomics
Тогда:
– Надеюсь, Тимми понравятся его новые санки
Теперь:
– Необходимо достать 12 миллиардов PS5!
8 место – Коварный Варио
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – HabitualTheater
7 место – "Гуманные" методы
Количество лайков – 33 тысячи
Автор – SpectrisGames
Я никогда никого не убиваю
Я просто бросаю им лезвия в лицо, пока они не успокоятся
6 место – "Оригинальная" обложка
Количество лайков – 35 тысяч
Автор – Season_Of_Brad
5 место – Опасный пирог
Количество лайков – 43 тысячи
Автор – ql_Nik_lp
4 место – Интересный прогноз
Количество лайков – 59 тысяч
Автор – WebionWasTaken
– Как вы думаете, будут ли оставаться популярными видеоигры?
– Нет, я не думаю, что игры будут существовать долго, так как они не являются учебными. Видеоигры – это просто увлечение, которое постепенно исчезнет. Публике всегда становится скучно, и она находит что-то другое. Просто подождите и увидите.
3 место – Границы карты в Motocross Madness
Количество лайков – 66 тысяч
Автор – Left4DayZ1
2 место – "Улучшения"
Количество лайков – 86 тысяч
Автор – SrGrafo
– Я не играл в MMO с детства
– Интересно, насколько они изменились
– Вы не можете убить красную вещь, пока не ликвидируете синюю
– Вы не можете убить фиолетовую вещь, пока не ликвидируете красную
– Вы не можете убить зеленую вещь, пока не ликвидируете фиолетовую
1 место – Классика жанра
Количество лайков – 92 тысячи
Автор – SrGrafo
NPC смотрит, как я собираю мусор
Который обменяю на его сбережения