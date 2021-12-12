На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: ремастер Red Dead Redemption 2 и "вечный" Skyrim

10 место – Годы идут

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – totallynotkairan

Последний босс, когда ты был ребенком

Тот же босс, когда ты уже взрослый

9 место – Легко узнать

Количество лайков – 11 тысяч

Автор – soupcat

Нормальные люди на собрании:

Геймеры на собрании:

8 место – Попади в меня, если сможешь

Количество лайков – 15 тысяч

Автор – Ukiwuki

7 место – А разве что-то произошло?

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – AIMBOT02

6 место – Похоже на правду

Количество лайков – 28 тысяч

Автор – HmmLoki

Юные поклонники Call of Duty, рассказывающие о своих развлечениях с чьей-то матерью

5 место – Взрослые игры

Количество лайков – 37 тысяч

Автор – Lokuaiya

Теперь, когда мы женаты…

Мы можем сделать что-нибудь веселое…

Для чего нужно два человека...

4 место – Показалось

Количество лайков – 48 тысяч

Автор – Wannaknowthisfilm

3 место – Классические отзывы в Steam

Количество лайков – 69 тысяч

Автор – SrGrafo

– Может, мне стоит попробовать New World

– Поверь мне, не надо

– Хорошо, тогда, может быть, мне стоит попробовать Final Fantasy XIV

– Не надо

2 место – "Ошибка" локализаторов

Количество лайков – 83 тысячи

Автор – SynergyRamoz

Американская версия: "Miles"

Версия для остального мира: "Kilometers"

1 место – "Трогательная" история

Количество лайков – 98 тысяч

Автор – CumbersomeNugget

Какая трогательная история!!

Маленький мальчик из Таиланда мечтал получить консоль Nintendo Switch. Из-за плохих финансовых условий он изготовил собственную с помощью картона и маркеров. Его отец снял все это на видео, а затем выложил его в социальных сетях. После того, как эта запись стала вирусной, ее увидел генеральный директор Nintendo, который лично поехал в Таиланд и отсудил у парня 2,5 миллиона долларов за нарушение авторских прав.