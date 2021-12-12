На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: ремастер Red Dead Redemption 2 та "вічний" Skyrim
10 місце – Роки йдуть
Кількість вподобань – 7 тисяч
Автор – totallynotkairan
Останній бос, коли ти був дитиною
Той самий бос, коли ти вже дорослий
9 місце – Легко впізнати
Кількість вподобань – 11 тисяч
Автор – soupcat
Нормальні люди на зборах:
Геймери на зборах:
8 місце – Влуч у мене, якщо зможеш
Кількість вподобань – 15 тисяч
Автор – Ukiwuki
7 місце – А хіба щось сталося?
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – AIMBOT02
6 місце – Схоже на правду
Кількість вподобань – 28 тисяч
Автор – HmmLoki
Юні шанувальники Call of Duty, які розповідають про свої розваги з чиєюсь матір'ю
5 місце – Дорослі ігри
Кількість вподобань – 37 тисяч
Автор – Lokuaiya
Тепер, коли ми одружені…
Ми можемо зробити щось веселе…
Для чого треба дві людини...
4 місце – Здалося
Кількість вподобань – 48 тисяч
Автор – Wannaknowthisfilm
3 місце – Класичні відгуки в Steam
Кількість вподобань – 69 тисяч
Автор – SrGrafo
– Можливо, мені варто спробувати New World
– Повір мені, не треба
– Добре, тоді, можливо, мені варто спробувати Final Fantasy XIV
– Не треба
2 місце – "Помилка" локалізаторів
Кількість вподобань – 83 тисячі
Автор – SynergyRamoz
Американська версія: "Miles"
Версія для решти світу: "Kilometers"
1 місце – "Зворушлива" історія
Кількість вподобань – 98 тисяч
Автор – CumbersomeNugget
Яка зворушлива історія!!
Маленький хлопчик з Таїланду мріяв отримати консоль Nintendo Switch. Через погані фінансові умови він виготовив власну за допомогою картону та маркерів. Його батько зняв це все на відео, а потім виклав його в соціальних мережах. Після того, як цей запис став вірусним, його побачив генеральний директор Nintendo, який особисто поїхав до Таїланду і відсудив у хлопця 2,5 мільйона доларів за порушення авторських прав.