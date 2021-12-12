На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: ремастер Red Dead Redemption 2 та "вічний" Skyrim

10 місце – Роки йдуть

Кількість вподобань – 7 тисяч

Автор – totallynotkairan

Останній бос, коли ти був дитиною

Той самий бос, коли ти вже дорослий

9 місце – Легко впізнати

Кількість вподобань – 11 тисяч

Автор – soupcat

Нормальні люди на зборах:

Геймери на зборах:

8 місце – Влуч у мене, якщо зможеш

Кількість вподобань – 15 тисяч

Автор – Ukiwuki

7 місце – А хіба щось сталося?

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – AIMBOT02

6 місце – Схоже на правду

Кількість вподобань – 28 тисяч

Автор – HmmLoki

Юні шанувальники Call of Duty, які розповідають про свої розваги з чиєюсь матір'ю

5 місце – Дорослі ігри

Кількість вподобань – 37 тисяч

Автор – Lokuaiya

Тепер, коли ми одружені…

Ми можемо зробити щось веселе…

Для чого треба дві людини...

4 місце – Здалося

Кількість вподобань – 48 тисяч

Автор – Wannaknowthisfilm

3 місце – Класичні відгуки в Steam

Кількість вподобань – 69 тисяч

Автор – SrGrafo

– Можливо, мені варто спробувати New World

– Повір мені, не треба

– Добре, тоді, можливо, мені варто спробувати Final Fantasy XIV

– Не треба

2 місце – "Помилка" локалізаторів

Кількість вподобань – 83 тисячі

Автор – SynergyRamoz

Американська версія: "Miles"

Версія для решти світу: "Kilometers"

1 місце – "Зворушлива" історія

Кількість вподобань – 98 тисяч

Автор – CumbersomeNugget

Яка зворушлива історія!!

Маленький хлопчик з Таїланду мріяв отримати консоль Nintendo Switch. Через погані фінансові умови він виготовив власну за допомогою картону та маркерів. Його батько зняв це все на відео, а потім виклав його в соціальних мережах. Після того, як цей запис став вірусним, його побачив генеральний директор Nintendo, який особисто поїхав до Таїланду і відсудив у хлопця 2,5 мільйона доларів за порушення авторських прав.