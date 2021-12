На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

10 місце – Схоже на правду

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – Greysbastard

9 місце – Зі спогадами так завжди

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – Flashyredman

Як ми уявляємо відеоігри, які вийшли давно

Який вони мають вигляд насправді

8 місце – Саме так все і є

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – Working-Ad3382

Як я уявляю геймерів, які грають в мобільні ігри

7 місце – У такі часи живемо

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – Wilkillerxl1

– Хлопці, допоможіть мені, що тут відбувається

6 місце – Найскладніша частина

Кількість вподобань – 26 тисяч

Автор – lvl2frog

– Як відеогра? Ти грав цілий день

– Весело, але я застряг на цій частині

– Якій частині?

Створіть вашого персонажа

5 місце – І так у всіх таких відеоіграх

Кількість вподобань – 28 тисяч

Автор – ra4ul123

Перший сезон

П'ятий сезон

4 місце – Колись всі ці ігри вийдуть...

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – sayheysimon

Геймери, які чекають на…

Нову частину в серії The Legend of Zelda

Нову частину в серії Mario Kart

Нову частину в серії GTA

Нову частину в серії The Elder Scrolls

– Легенда говорить, що він все ще чекає

3 місце – І це ще не кінець

Кількість вподобань – 53 тисячі

Автор – CheekiBreeki_Artyom

2 місце – Класика жанру

Кількість вподобань – 84 тисячі

Автор – SrGrafo

Мені набридло, що ви, хлопці, випускаєте незакінчені та забаговані ігри, які створені лише для легкої наживи. До біса, хто це все фінансує?!

1 місце – Біжи, Форрест! Біжи!

Кількість вподобань – 87 тисяч

Автор – ListerineAfterOral

Спідраннери, які намагаються втекти від NPC, який активує сцену, яку не можна пропустити