Гравцям доведеться досліджувати небезпечні локації та одночасно відбудовувати занедбане місто. Cygnus Cross представила трейлер власної RPG на порталі IGN розказавши трішки про те, що чекає на гравців.

Чого чекати від ігрового процесу в чарівній в'язниці?

Сюжет гри розгортається у Вітромотусі – величезній магічній темниці, де головний герой несподівано прокидається без жодних спогадів. Основна мета подорожі полягає у пошуку шляху на волю та відновленні міста Ембервілль, яке колись було процвітаючим центром.

Під час мандрів територією вічної в'язниці протагоніст зустрічатиме та рятуватиме колоритних місцевих жителів. Вдячні втікачі стануть частиною спільноти міста та допоможуть гравцеві, ділячись корисними знаннями та розповідаючи свої унікальні історії.

Оприлюднений на каналі IGN відеоролик тривалістю трохи менш як дві хвилини демонструє баланс між мирним фермерським побутом та ризикованими вилазками в підземелля.

Трейлер демонструє геймплей та стиль Emberville – дивіться відео:

Розробники прагнуть розширити межі жанру, пропонуючи користувачам глибоку, але зрозумілу бойову систему, широку індивідуалізацію персонажа та механіку успадкування навичок. Крім того, проєкт обіцяє велику свободу для творчості під час відбудови поселення.

Технічна частина гри включає процедурну генерацію світу, що дозволить щоразу досліджувати нові біоми та битися з причудливими монстрами.

У Emberville буде доступний вибір між різними класами героїв, а всі діалоги отримають професійне озвучення.

До роботи над проєктом залучили Дага Кокла, відомого за озвученням Геральта у серії ігор "Відьмак".

Творчим співкерівником виступає відомий стример Бен Кассел, відомий під ніком CohhCarnage.

Поява гри у ранньому доступі на ПК у магазині Steam запланована на літо 2026 року.