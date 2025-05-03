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3 травня, 12:05
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Макрон привітав розробників хітової Clair Obscur Expedition 33

Максим Задворський
Основні тези
  • Рольова гра Clair Obscur: Expedition 33 від компанії Sandfall Interactive досягла великого успіху, ставши найрейтинговішою грою в історії Metacritic.
  • Президент Франції Еммануель Макрон публічно привітав розробників, назвавши гру яскравим прикладом французької сміливості та креативності.
  • Геймери підтримали коментар Макрона, а розробники відповіли лаконічно, надіславши смайлик багета.

Рольова гра Clair Obscur Expedition 33 стала настільки масштабним успіхом, що розробників привітав навіть президент Франції Еммануель Макрон.

Компанія Sandfall Interactive, що базується у французькому Монпельє, випустила дебютну гру Clair Obscur: Expedition 33, яка стала шаленим успіхом та привернула увагу першої особи Франції, інформує 24 Канал.

До теми Clair Obscur: Expedition 33 розійшлася мільйонним тиражем за три дні після релізу

Унікальна похвала

Проєкт від ветеранів Ubisoft став найрейтинговішою грою в історії Metacritic та заслужив любов мільйонів геймерів.

На цей прецедент відреагував президент Франції Еммануель Макрон, який публічно похвалив Clair Obscur: Expedition 33, відзначивши її реліз як велике досягнення для ігрової індустрії Франції.

Свої думки він висловив у Instagram, де назвав проєкт Sandfall Interactive "яскравим прикладом французької сміливості та креативності" і "однією з найкраще оцінених ігор в історії".

Коментар Макрона отримав підтримку геймерів, які висловили й своє захоплення грою і вдячність за те, що він звернув на неї увагу.  

Розробники з Sandfall Interactive ж вразили всіх своєю відповіддю, адже були навдивовижу лаконічними та у відповідь на слова президента надіслали смайлик багета.

Макрон про Expedition 33 / Скриншот з Instagram

Отож, успіх Clair Obscur: Expedition 33 точно можна назвати історичним, адже випадків, коли б президент країни звернув увагу на реліз відеоігри не те щоб траплялося дуже багато.