Макрон привітав розробників хітової Clair Obscur Expedition 33

Рольова гра Clair Obscur Expedition 33 стала настільки масштабним успіхом, що розробників привітав навіть президент Франції Еммануель Макрон.

Компанія Sandfall Interactive, що базується у французькому Монпельє, випустила дебютну гру Clair Obscur: Expedition 33, яка стала шаленим успіхом та привернула увагу першої особи Франції, інформує 24 Канал.

До теми Clair Obscur: Expedition 33 розійшлася мільйонним тиражем за три дні після релізу

Унікальна похвала

Проєкт від ветеранів Ubisoft став найрейтинговішою грою в історії Metacritic та заслужив любов мільйонів геймерів.

На цей прецедент відреагував президент Франції Еммануель Макрон, який публічно похвалив Clair Obscur: Expedition 33, відзначивши її реліз як велике досягнення для ігрової індустрії Франції.

Свої думки він висловив у Instagram, де назвав проєкт Sandfall Interactive "яскравим прикладом французької сміливості та креативності" і "однією з найкраще оцінених ігор в історії".

Коментар Макрона отримав підтримку геймерів, які висловили й своє захоплення грою і вдячність за те, що він звернув на неї увагу.

Розробники з Sandfall Interactive ж вразили всіх своєю відповіддю, адже були навдивовижу лаконічними та у відповідь на слова президента надіслали смайлик багета.

Макрон про Expedition 33 / Скриншот з Instagram

Отож, успіх Clair Obscur: Expedition 33 точно можна назвати історичним, адже випадків, коли б президент країни звернув увагу на реліз відеоігри не те щоб траплялося дуже багато.