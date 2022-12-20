Кожного разу, коли на очі потрапляє якийсь дивовижний проєкт ентузіастів Minecraft закрадається відчуття, що це їх максимум та найдивовижніше з того, що геймери можуть вигадати в цій неймовірній грі… І кожного разу – це помилкова думка, повідомляє 24 канал.

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Так сталося й зараз, адже користувачеві під ніком AccentDesign вдалося здивувати не лише пересічних геймерів, а й затятих віртуальних будівельників.

Шанувальник Minecraft представив свій проєкт – місто під гордою назвою Нова Остінія. І увага до деталей та його масштаби направду вражають.

Ультрареалістичне місто шокує своїми автомобілями, деревами та красивим небом, а також будівлями різного кольору та висоти, деякі з яких є справжніми архітектурними шедеврами. У відео, опублікованому на своєму ютуб-каналі AccentDesign проводить екскурсію набережною – єдиним повністю завершеним районом міста, станом на сьогодні.

Дивовижне місто у Minecraft: відео

Щоб реалізувати цей неймовірний задум, гравець використав надзвичайно реалістичний пак ресурсів та пак текстур, що докорінно змінюють вигляд Minecraft.

Не обійшлося й без модифікацій, адже геймер створив усі звуки міста за допомогою "Ambient Blocks". Як наслідок, на відео можна почути гуркіт морських хвиль і шум чайок, а звуки автомобілів лише доповнюють неповторні міські пейзажі.