Креативний шанувальник віртуальних розваг склав захопливу хронологію розвитку людства у різноманітних популярних відеоіграх.

Варте уваги PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п'ять пунктів обігріву

Від версій ранніх зародків цивілізації до прогнозів того, що може чекати людство в далекому майбутньому – відеоігри охопили усі часові рамки.

Саме це наштовхнуло користувача Reddit під ніком Ucankabak створити хронологію того, як виглядає історія людства, якщо сприймати відеоігри як єдиний всесвіт.

Список, що складається з двадцяти шести тайтлів, починається з Ancestors: The Humankind Odyssey, події якої розгортаються за 10 мільйонів років до нашої ери. Завершується ж "відеоігрова історія людства" у Horizon: Zero Dawn у 3020 році нашої ери.

Відеоігрова хронологія людства / зображення з Reddit

Сюрпризом не стала наявність великої кількості проєктів франшизи Assassin's Creed, адже кожна гра серії охоплює специфічний історичний період.

Робота вельми сподобалася геймерській спільноті та набрала понад 53 тисячі вподобань всього лиш за день після публікації.