Заінтригував геймерів: ентузіаст показав прототип шутера, у якому потрібно стріляти рослинами

Молодий розробник відеоігор поділився цікавим записом на Reddit, який дуже сподобався геймерам. Він показав прототип гри, у якій потрібно стріляти рослинами.

Жанр шутерів є одним з найпопулярніших в індустрії відеоігор, а щорічно виходить чимало високобюджетних представників цієї "родини". Щоправда, вигадати щось революційно нове у цьому жанрі непросто, хоча головний герой цієї історії зміг заінтригувати геймерів.

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Варто розпочати з того, що своєю роботою користувач з нікнеймом TommasoRomano поділився на всесвітньо відомій платформі Reddit. Його запис викликав справжній фурор у розділі відеоігор: понад 3 мільйони переглядів, 86 тисяч вподобань та 1,5 тисячі коментарів (всього за день). Зрозуміло, що цей пост вже потрапив до когорти найкращих за останній час у цьому розділі.

Ентузіаст поділився записом, на якому можна побачити концепт дуже оригінальної відеогри. Одразу варто відзначити, що для створення свого проєкту TommasoRomano використовує ігровий рушій Unity. Він показав нестандартний пістолет, який стріляє рослинами. Останні обплітають стіни, стелю та підлогу, а також їх можна використовувати для створення оригінальних мостів. Розробник також відзначив, що геометрія у його проєкті генерується процедурно.

Геймерам цей прототип нагадав одразу кілька відомих відеоігор: Portal, Mirror's Edge, Grim Fandango та Ratchet & Clank: Rift Apart (зброя). Цікаво, що користувачі вже навіть почали "засипати" TommasoRomano різноманітними ідеями для цієї відеогри.

Щоправда, про повноцінну гру поки дуже рано говорити, хоча головний герой вже відзначив, що планує розвивати та оновлювати цей проєкт. Також він додав, що найближчим часом у своєму твітері поділиться записом, у якому більше розповість про створення цього прототипу.

Прототип відеогри, у якій потрібно стріляти рослинами – відео