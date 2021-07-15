Жанр шутеров является одним из самых популярных в индустрии видеоигр, а ежегодно выходит немало высокобюджетных представителей этого "семейства". Правда, придумать что-то революционно новое в этом жанре непросто, хотя главный герой этой истории смог заинтриговать геймеров.

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Стоит начать с того, что своей работой пользователь с никнеймом TommasoRomano поделился на всемирно известной платформе Reddit. Его запись произвела настоящий фурор в разделе видеоигр: более 3 миллионов просмотров, 86 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев (всего за день). Понятно, что этот пост уже попал в число лучших за последнее время в этом разделе.

Энтузиаст поделился записью, на которой можно увидеть концепт очень оригинальной видеоигры. Сразу стоит отметить, что для создания своего проекта TommasoRomano использует игровой движок Unity. Он показал нестандартный пистолет, который стреляет растениями. Последние оплетают стены, потолок и пол, а также их можно использовать для создания оригинальных мостов. Разработчик также отметил, что геометрия в его проекте генерируется процедурно.

Геймерам этот прототип напомнил сразу несколько известных видеоигр: Portal, Mirror's Edge, Grim Fandango и Ratchet & Clank: Rift Apart (оружие). Интересно, что пользователи уже даже начали "засыпать" TommasoRomano различными идеями для этой видеоигры.

Правда, о полноценной игре пока слишком рано говорить, хотя главный герой уже отметил, что планирует развивать и обновлять этот проект. Также он добавил, что в ближайшее время в своем твиттере поделится записью, в которой больше расскажет о создании этого прототипа.

Прототип видеоигры, в которой нужно стрелять растениями – видео