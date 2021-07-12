В то время как Activision и Raven Software продолжают бороться с безудержным ростом количества читеров, различные баги и "глитчи" продолжают оставаться неотъемлемой частью геймплея и с каждым сезоном, кажется, появляются новые их виды.

Попробуй повтори Прыжок веры: игрок в Call of Duty: Warzone эффектно ликвидировал последнего оппонента – видео

Недавно обнаруженный "глитч" позволяет игрокам не только вмешиваться, но и непосредственно влиять на матчи в Гулаге, что представляет огромную угрозу балансу игры. Видео с демонстрацией такой возможности поделился ютубер NTrippy. Ожидая своей очереди в Гулаге, блогер выполнил определенную последовательность действий, которая позволила ему десантироваться на арену прямо перед началом драки других игроков.

Несмотря на то, что NTrippy мог использовать только камни, его персонаж не подвергался урону, поскольку игра считала, что он все еще находится на ярусе для наблюдателей, однако при этом он мог свободно передвигаться по арене и вершить судьбу схватки, забив одного из "гулагеров", как говорится, "голыми руками".

Полное видео на канале NTrippy



На данный момент то как геймеру удалось достичь такого результата остается тайной, ведь он вырезал этот момент из видео, однако ввиду того, насколько популярным ролик стал в социальных сетях, кажется, это лишь вопрос времени, прежде чем подробная инструкция будет размещена в общем доступе. К тому же и сам NTrippy в комментариях под видео отметил, что опубликует своеобразный "гайд" через несколько дней.

Похоже, что такой паузой блогер дает немного времени разработчикам из Raven Software на то, чтобы они могли самостоятельно выявить и исправить эту проблему Call of Duty: Warzone, прежде чем она станет более распространенной и повлечет за собой настоящий хаос в игре.