Наверное, самым интересным моментом любого соревновательного матча в Call of Duty: Warzone является его финал. В таких ситуациях любое действие может повлиять на результат целого поединка. Поэтому большинство геймеров старается не рисковать в такие минуты, хотя иногда это просто необходимо сделать.

Главный герой этой истории с никнеймом young_k0be попал именно в такую непростую ситуацию. Он проводил обычный соревновательный матч в командном режиме (на 2 игроков). Правда, в финале этого поединка он остался в одиночестве. Дело в том, что его партнер также попал в сложную ситуацию, но ценой своей жизни смог вернуть главного героя на поле боя.

Геймер приземлился на крышу дома, правда, разжиться хорошим оружием или другим снаряжением не смог. На самом деле он даже оказался в своеобразной ловушке, поскольку его оппонент находился снизу, а также в зоне. Последнему оставалось только дождаться смещения зоны, чтобы выйти победителем из этого матча. Дело в том, что в руках young_k0be была только "голая" штурмовая винтовка C58, а также всего 25 пуль. Понятно, что этого слишком мало для ликвидации врага на таком расстоянии.

Поэтому главный герой решился на отчаянный шаг – своеобразный прыжок веры. Стоит отметить, что он не прогадал, потому что в полете как-то смог убить своего врага. Самое интересное, что он сделал это даже до приземления, а в целом показал невероятную точность стрельбы. Такой впечатляющий момент очень понравился пользователям платформы Reddit. Эта запись уже попала в число лучших в этом разделе, а также она собрала более 6 тысяч лайков и 200 комментариев.

Хайлайт пользователя young_k0be​ – видео