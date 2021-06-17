Наверное, все игроки в популярную игру Call of Duty: Warzone попадали в ситуации, которые хочется забыть и не вспоминать. В похожем положении оказался пользователь с никнеймом Taiizor, хотя и не из-за своих действий.

Стоит начать с того, что в этой ситуации Taiizor взял на себя роль своеобразного оператора. Правда, вместо камеры он использовал снайперскую винтовку, а съемку проводил с позиции на башне. В один момент Taiizor увидел оппонента, который ехал на внедорожнике. Стрелять он не стал, а решил просто понаблюдать за этим игроком. Стоит отметить, что в этой ситуации "оператор" не ошибся.

Игрок на внедорожнике попытался на большой скорости заехать на крутой склон, но сразу все пошло не по его плану. Автомобиль не смог взять эту высоту, поэтому водитель почему-то решил выйти из него. Правда, кажется, он что-то не рассчитал, поскольку внедорожник начал катиться назад. Нечто похожее произошло и с главным героем этого видео, а уже через несколько секунд он оказался под колесами своего же транспортного средства.

Записью этой забавной ситуации Taiizor поделился на известной платформе Reddit. Стоит отметить, что пользователям сети это видео очень понравилось, а в целом этот пост уже собрал более 8 тысяч лайков и 130 комментариев. Также стоит добавить, что запись Taiizor попала в число лучших за последний месяц. А вот водитель внедорожника не только стал героем Reddit, но и попал в двадцатку лучших в этом матче.

Курьезный хайлайт от пользователя Taiizor – видео