Напевно, всі гравці у популярну гру Call of Duty: Warzone потрапляли у ситуації, які хочеться забути й не згадувати. У схожому становищі опинився користувач з нікнеймом Taiizor, хоча й не через свої дії.

Варто розпочати з того, що у цій ситуації Taiizor взяв на себе роль своєрідного оператора. Щоправда, замість камери він використовував снайперську гвинтівку, а зйомку проводив з позиції на вежі. В один момент Taiizor помітив опонента, який їхав на позашляховику. Стріляти він не став, а вирішив просто поспостерігати за цим гравцем. Варто відзначити, що у цій ситуації "оператор" не помилився.

Гравець на позашляховику спробував на великій швидкості заїхати на крутий схил, але одразу все пішло не за його планом. Автомобіль не зміг взяти цю висоту, тому водій чомусь вирішив вийти з нього. Щоправда, здається, він щось не розрахував, бо позашляховик почав котитися назад. Щось схоже сталося й з головним героєм цього відео, а вже через кілька секунд він опинився під колесами свого ж транспортного засобу.

Записом цієї кумедної ситуації Taiizor поділився на відомій платформі Reddit. Варто відзначити, що користувачам мережі це відео дуже сподобалося, а загалом цей пост вже зібрав понад 8 тисяч вподобань та 130 коментарів. Також варто додати, що запис Taiizor потрапив до когорти найкращих за останній місяць. А от водій позашляховика не лише став героєм Reddit, а ще й потрапив до двадцятки найкращих у цьому матчі.

Курйозний хайлайт від користувача Taiizor – відео