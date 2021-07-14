Minecraft з майбутнього: ентузіаст показав, як може виглядати гра з реалістичною фізикою

Геймер поділився цікавою роботою, яка дуже сподобалася користувачам платформи Reddit. Він показав, як виглядала б гра Minecraft з реалістичною фізикою.

У Minecraft є справжня армія з відданих шанувальників, які обожнюють проводити час у цій грі. Щоправда, деяким гравцям замало самої відеогри, тому вони намагаються різноманітними методами вийти за її межі.

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Саме подібною роботою й поділився на Reddit головний герой цієї історії з нікнеймом 5tick. Проєкт цього геймера дуже сподобався фанатам Minecraft, які за кілька днів зібрали під цим постом 45 тисяч вподобань та понад 700 коментарів. Загалом запис цього ентузіаста потрапив до трійки найкращих за останній тиждень у цьому розділі.

Напевно, головному герою цієї історії не подобається фізика у Minecraft, бо свою роботу він присвятив саме цьому питанню. Геймер показав, як виглядала б ця відеогра, якби у ній була реалістична фізика. В ентузіаста вийшло коротке відео, хоча на його створення він витратив майже 50 годин. Для основної роботи він використав Blender, а всі звуки додав власноруч за допомогою DaVinci Resolve.

На відео можна побачити, як "зрубане" дерево падає у воду, яка від такого потужного удару навіть вийшла з берегів. А саме дерево після падіння не опустилося на дно, а продовжує плавати, як й в житті. Насправді вийшло достатньо реалістично, хоча й дивно, що гілки цього дерева не зламалися від такого удару. Напевно, виглядає це все як Minecraft з майбутнього. Хоча користувачі й жартують, що їхні ігрові системи навряд чи готові до такої покращеної версії просто зараз.

Відеогра Minecraft з реалістичною фізикою – відео