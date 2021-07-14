В Minecraft есть настоящая армия из преданных поклонников, которые обожают проводить время в этой игре. Правда, некоторым игрокам недостаточно самой видеоигры, поэтому они пытаются различными методами выйти за ее пределы.

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Именно подобной работой и поделился на Reddit главный герой этой истории с никнеймом 5tick. Проект этого геймера очень понравился фанатам Minecraft, которые за несколько дней собрали под этим постом 45 тысяч лайков и более 700 комментариев. В целом запись этого энтузиаста попала в тройку лучших за последнюю неделю в этом разделе.

Наверное, главному герою этой истории не нравится физика в Minecraft, потому что свою работу он посвятил именно этому вопросу. Геймер показал, как выглядела бы эта видеоигра, если бы в ней была реалистичная физика. В энтузиаста получилось короткое видео, хотя на его создание он потратил почти 50 часов. Для основной работы он использовал Blender, а все звуки добавил самостоятельно с помощью DaVinci Resolve.

На видео можно увидеть, как "срубленное" дерево падает в воду, которая от такого мощного удара даже вышла из берегов. А само дерево после падения не опустилось на дно, а продолжает плавать, как и в жизни. На самом деле получилось достаточно реалистично, хотя и странно, что ветви этого дерева не сломались от такого удара. Наверное, выглядит это все как Minecraft из будущего. Хотя пользователи и шутят, что их игровые системы вряд ли готовы к такой улучшенной версии прямо сейчас.

Видеоигра Minecraft с реалистичной физикой​ – видео