Мы уже неоднократно вам рассказывали о различных интересных пасхалках, которые геймеры находят в видеоиграх. Правда, иногда на поиски таких секретов игроки могут тратить годы, и даже десятилетия. Именно такую неприметную пасхалку и оставил разработчик видеоигры Half-Life: Decay.

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Half-Life: Decay – это кооперативное дополнение к видеоигре Half-Life, которое вышло эксклюзивно для консоли PlayStation 2 еще в 2001 году. Главными героями этой игры являются Джина Кросс и Колетт Грин, а сюжет дополнения разворачивается одновременно с событиями оригинальной видеоигры.

Пасхалку нашел блогер из никнеймом MarphitimusBlackimus, а самое интересное, что она оставалась незамеченной почти 20 лет. Он обнаружил этот секрет в самом финале игры, но стоит отметить, что без помощи сторонних программ здесь не обойтись. Дело в том, что финальные сцены геймерам показывают от Джины, то есть они видят мир ее глазами. Но с помощью специальных модов можно взглянуть на этот игровой мир и глазами Колетт.

Именно после подобных манипуляций и можно увидеть компьютер, который искрится. Интересно, что эти искры появляются с определенной периодичностью. Этот факт очень заинтересовал MarphitimusBlackimus, поэтому он и решил взяться за этот интригующий вопрос. Геймер провел линии между этими воображаемыми точками (местами их появления) и обнаружил, что образуется интересная надпись "MA".

Блогер узнал, что это инициалы Мэтта Армстронга – одного из разработчиков этого дополнения. А самое интересное, что он уже не в первый раз оставляет такой своеобразный автограф в видеоиграх. Геймеры уже находили такие же инициалы на одной из карт в видеоигре Team Fortress.

Пасхалка с Half-Life: Decay, которую нашли только через 20 лет – видео