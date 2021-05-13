Наверное, в видеоигры серии Mortal Kombat играли почти все настоящие поклонники жанра файтингов. Это очень популярная франшиза, которая даже уже неоднократно появлялась в кинотеатрах. Только недавно вышел новый фильм по мотивам этих игр, который должен стать своеобразным перезапуском киносерии. Поэтому неудивительно, что в последние месяцы интерес к этой франшизе снова вырос, а некоторые геймеры решили вспомнить свою молодость.

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Стоит начать с того, что первая часть в этой известной серии вышла еще в 1992 году на аркадные автоматы, а затем была портирована на некоторые игровые консоли и PC. Она была выполнена в классическом 2D, а также получила положительные отзывы от критиков. За почти 30 лет вышло уже немалое количество игр в рамках этой серии, правда, настоящие поклонники есть и у самой видеоигры.

Самое интересное, что они даже занимаются поиском различных тайн в этой игре. На этот раз отличился 43-летний фанат серии с никнеймом TotalMK. Он нашел секретный код, который оставили в этой игре разработчики еще в девяностых. Правда, пасхалка оказалась слишком сложной для геймеров, потому что за почти 30 лет ее никто так и не нашел. На самом деле впечатляющим сам секрет трудно назвать, потому что после введения определенной комбинации появится просто новое окно. Там будет надпись "This is Mortal Kombat", дата выхода игры, студия разработчик и знак копирайта.

Позже запись этого энтузиаста заметил и Эд Бун – один из ключевых разработчиков этой видеоигры. Стоит добавить, что он работал почти над всеми играми этой серии, и даже сейчас продолжает заниматься этой франшизой. Эд вообще очень активен в соцсетях, а в этот раз он написал следующее:

Черт... Я хотел оставить этот секрет незамеченным по крайней мере до 30-летия. Не получилось.

Понятно, что Эд Бун просто шутит, хотя, возможно, он и хотел как-то отметить этот секрет в честь такого юбилея серии Mortal Kombat. В общем пользователям в сети понравилась эта находка TotalMK, а оригинальная запись уже собрала почти 7 тысяч просмотров.

Пасхалка с Mortal Kombat, которую нашли только через 29 лет / Фото твиттер TotalMK