Все поклонники файтингов знакомы с играми от студии NetherRealm. Сейчас "из-под пера" этих разработчиков выходит сразу две очень популярные серии: Mortal Kombat и Injustice. Первая посвящена классическим бойцам, а вторая – супергероям с вселенной DC. Наверное, последний факт не очень нравится многим поклонникам Marvel.

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Стоит начать с того, что "отец" серии Mortal Kombat Эд Бун очень активен в соцсетях и часто отмечает оригинальные и нестандартные работы фанатов. На этот раз он решил прокомментировать твит известного кинорежиссера Джеймса Ганна. Последний просто поделился постером и датой выхода новых "Стражей Галактики". Эд написал следующее, а также добавил эмодзи человека, который думает:

Ого. Джеймс Ганн успел поработать над фильмами DC и Marvel. Это впечатляет.

Поклонники полагают, что Эд намекает на то, что имеет что-то общее с этим кинорежиссером. Понятно, что это может быть лишь троллинг от разработчика серии Mortal Kombat, правда, фанаты уже уверены в обратном. Дело в том, что слухи о файтинге с супергероями Marvel появлялись уже неоднократно, а сам Эд в свое время стал катализатором этого процесса. Еще в 2018 году он отметил, что хотел бы создать игру в этой вселенной или даже DC против Marvel.

Летом 2020 года Эд стал гостем специального шоу Джеффа Кигли (основатель The Games Awards). Тогда он отметил, что студия NetherRealm сейчас занимается разработкой нового файтинга, правда, вне вселенных Mortal Kombat и Injustice. Интересно, что Джефф Кигли также решил прокомментировать эту запись Эда Буна, возможно, он уже что-то знает о следующей игре от этого разработчика.

Также фанаты думают, что анонс должен состояться в ближайшее время. Дело в том, что видеоигры от NetherRealm выходят каждые два года, а релиз последней состоялся еще в 2019. В этом году должна была выйти игра в серии Injustice, но никакой официальной информации об этой или какой-то другой игре пока не появлялось. Возможно, анонс нового проекта от NetherRealm может произойти уже на выставке E3 (12 – 15 июня).