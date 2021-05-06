Усі шанувальники файтингів знайомі з іграми від студії NetherRealm. Зараз "з-під пера" цих розробників виходить одразу дві дуже популярні серії: Mortal Kombat та Injustice. Перша присвячена класичним бійцям, а друга – супергероям із всесвіту DC. Напевно, останній факт не дуже подобається багатьом шанувальникам Marvel.

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Варто розпочати з того, що "батько" серії Mortal Kombat Ед Бун дуже активний у соцмережах та часто відзначає оригінальні та нестандартні роботи фанатів. Цього разу він вирішив прокоментувати твіт відомого кінорежисера Джеймса Ганна. Останній просто поділився постером та датою виходу нових "Вартових Галактики". Ед написав наступне, а також додав емодзі чоловіка, який думає:

Ого. Джеймс Ганн встиг попрацювати над фільмами DC та Marvel. Це вражає.

Шанувальники думають, що Ед натякає на те, що має щось спільне з цим кінорежисером. Зрозуміло, що це може бути лише тролінг від розробника серії Mortal Kombat, щоправда, фанати вже впевнені у протилежному. Річ у тім, що чутки про файтинг з супергероями Marvel з'являлися вже неодноразово, а сам Ед свого часу став каталізатором цього процесу. Ще у 2018 році він відзначив, що хотів би створити гру у цьому всесвіті чи навіть DC проти Marvel.

Влітку 2020 року Ед став гостем спеціального шоу Джеффа Кіглі (засновник The Games Awards). Тоді він відзначив, що студія NetherRealm зараз займається розробкою нового файтингу, щоправда, поза всесвіт Mortal Kombat та Injustice. Цікаво, що Джефф Кіглі також вирішив прокоментувати цей запис Еда Буна, можливо, він вже щось знає про наступну гру від цього розробника.

Також фанати думають, що анонс має відбутися вже найближчим часом. Річ у тім, що відеоігри від NetherRealm виходять кожні два роки, а реліз останньої відбувся ще у 2019. У цьому році мала вийти гра у серії Injustice, але жодної офіційної інформації про цю чи якусь іншу гру поки не з'являлося. Можливо, анонс нового проєкту від NetherRealm може відбутися вже на виставці E3 (12 – 15 червня).