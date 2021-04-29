Творець серії Mortal Kombat Ед Бун вирішив відзначити цікаві роботи за мотивами цієї відеогри. Він показав фаталіті з останньої частини у стилістиці старих ігор.

Напевно, серію відеоігор Mortal Kombat можна назвати однією із найпопулярніших у світі. Лише нещодавно вийшов повноцінний фільм за мотивами цієї гри, тому й не дивно, що інтерес до франшизи знову виріс. Фанати створюють реалістичні косплеї, тематичні арти та навіть кондитерські вироби. Схожою діяльністю зайнявся й головний герой цієї історії.

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Одразу варто нагадати, що перша частина у цій серії вийшла ще у 1992 році та була виконана у класичному 2D. У нульових Mortal Kombat виходив й у 3D, щоправда, зрештою серія повернулася до свого традиційного формату, хоча й трохи модифікованого (2,5D). Здається, користувач із нікнеймом WeaponTheory є фанатом саме класичних ігор з дев'яностих. Ентузіаст вирішив відтворити фаталіті з Mortal Kombat 11 у стилістиці перших ігор цієї серії.

Свої роботи WeaponTheory публікував на ютуб-каналі, але особливого попиту серед шанувальників вони не мали та збирали достатньо невеликі перегляди (до тисячі). Щоправда, нещодавно все змінилося, бо його відео помітив Ед Бун – творець Mortal Kombat. Він працював майже над всіма іграми цієї серії, а також дуже часто відмічає у своєму твітері цікаві фанатські роботи. Цього разу пощастило й WeaponTheory, а два його записи зібрали сумарно понад 200 тисяч переглядів.

Розробник опублікував відео з фаталіті Скорпіона та Саб-Зіро, а також похвалив ентузіаста за відмінну роботу. Читачам Еда Буна та іншим фанатам Mortal Kombat також дуже сподобалися ці роботи. Наостанок варто додати, що на ютуб-каналі WeaponTheory є фаталіті й інших бійців.

Фаталіті Скорпіона з Mortal Kombat 11 у стилістиці старих ігор – відео

Scorpion’s MK11 fatality .... recreated with MK-2D graphics! Great job @WeaponTheory pic.twitter.com/FemSkscL8B — Ed Boon (@noobde) April 26, 2021

Фаталіті Саб-Зіро з Mortal Kombat 11 у стилістиці старих ігор – відео