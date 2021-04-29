Создатель серии Mortal Kombat Эд Бун решил отметить интересные работы по мотивам этой видеоигры. Он показал фаталити с последней части в стилистике старых игр.

Наверное, серию видеоигр Mortal Kombat можно назвать одной из самых популярных в мире. Только недавно вышел полноценный фильм по мотивам этой игры, поэтому неудивительно, что интерес к франшизе снова вырос. Фанаты создают реалистичные косплеи, тематические арты и даже кондитерские изделия. Похожей деятельностью занялся и главный герой этой истории.

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Сразу стоит напомнить, что первая часть в этой серии вышла еще в 1992 году и была выполнена в классическом 2D. В нулевых Mortal Kombat выходил и в 3D, правда, в конце концов серия вернулась к своему традиционному формату, хотя и немного модифицированному (2,5D). Кажется, пользователь с никнеймом WeaponTheory фанат именно классических игр из девяностых. Энтузиаст решил воссоздать фаталити с Mortal Kombat 11 в стилистике первых игр этой серии.

Свои работы WeaponTheory публиковал на ютуб-канале, но особым спросом среди поклонников они не пользовались и собирали достаточно небольшие просмотры (до тысячи). Правда, недавно все изменилось, потому что его видео заметил Эд Бун – создатель Mortal Kombat. Он работал почти над всеми играми этой серии, а также очень часто отмечает в своем твиттере интересные фанатские работы. На этот раз повезло и WeaponTheory, а две его записи собрали суммарно более 200 тысяч просмотров.

Разработчик опубликовал видео с фаталити Скорпиона и Саб-Зиро, а также похвалил энтузиаста за отличную работу. Читателям Эда Буна и другим фанатам Mortal Kombat также очень понравились эти работы. Напоследок стоит добавить, что на ютуб-канале WeaponTheory есть фаталити и других бойцов.

Фаталити Скорпиона с Mortal Kombat 11 в стилистике старых игр​ – видео

Scorpion’s MK11 fatality .... recreated with MK-2D graphics! Great job @WeaponTheory pic.twitter.com/FemSkscL8B — Ed Boon (@noobde) April 26, 2021

Фаталити Саб-Зиро с Mortal Kombat 11 в стилистике старых игр – видео