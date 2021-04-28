Поклонник видеоигры Skyrim решил воссоздать в реальности оружие из этой игры. Недавно он создал стеклянный топор, который очень понравился пользователям платформы Reddit.

Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в 2011 году, но до сих пор пользуется спросом среди игроков. В этой игры немалое количество фанатов, которые просто обожают удивительный мир Skyrim. Именно к таким игрокам можно отнести и главного героя этой истории.

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Своей работой пользователь с никнеймом 3DPrintOrlando поделился на известной платформе Reddit. Его пост понравился местной аудитории и уже собрал более 17 тысяч лайков и почти 300 комментариев. Энтузиаст решил воссоздать в реальной жизни стеклянный топор со Skyrim. Наверное, об этом оружии знают все поклонники этой видеоигры, потому что вид у него специфический. Дело в том, что лезвия этого топора бирюзового цвета, а рукоятка – позолоченная.

Пользователь 3DPrintOrlando к своей работе подошел очень ответственно, а всего потратил 75 часов на реализацию этого замысла. Целых 25 часов он занимался дизайном и общей концепцией своего топора. Еще 50 часов энтузиаст потратил на "печать" этого оружия на 3D-принтере и другую работу. Дело в том, что этот топор состоит сразу из 14 отдельных элементов, которые нужно было дополнительно обработать, а потом еще склеить это все. Стоит отметить, что в энтузиаста действительно получился очень реалистичный топор, который даже переливается на свету.

Интересно, что 3DPrintOrlando уже не впервые воспроизводит оружие со Skyrim в реальности. Ранее он создал подобную стеклянную булаву из этой игры, которая также очень понравилась пользователям платформы Reddit (11 тысяч лайков). На изготовление этого оружия он потратил больше времени, поскольку оно состоит сразу из 22 отдельных деталей. Немалое количество геймеров захотело приобрести себе такое оружие, но энтузиаст отказал всем.

Оказывается, что он владелец небольшого магазина в городе Орландо, а это единственные и уникальные экземпляры. Сейчас они ему нужны, чтобы улучшить общую концепцию и создать готовый продукт. То есть он планирует в будущем продавать такие товары.

Стеклянный топор со Skyrim в реальности – видео

Стеклянная булава со Skyrim в реальности​ – видео