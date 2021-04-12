88-летний геймер из Германии не смог разобраться с управлением в The Elder Scrolls V: Skyrim. Дедушка не расстроился и использовал старый, но эффективный метод.

Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в 2011 году, но до сих пор пользуется спросом среди геймеров. У этого проекта есть настоящая армия поклонников, которые просто обожают эту игру. Клаус-Юрген Лангнер решил также познакомиться с этой видеоигрой, хотя это событие прошло не совсем удачно.

Главный герой этой истории проживает в Германии и любит играть в видеоигры, хотя ему уже 88 лет. Он несколько лет играл в Elder Scrolls III: Morrowind на своем PC, но недавно узнал о существовании последней части в этой серии. Правда, оказалось, что на его компьютере Skyrim не запускается, поэтому дедушка решил обновить свой PC.

Местные продавцы объяснили ему, что подобное обновление будет стоить очень дорого, поэтому посоветовали просто приобрести какую-то консоль. Дедушка согласился и стал владельцем PlayStation 4. Правда, счастливым после такого приобретения он не стал, потому что трудно перейти с PC на консоль, а особенно в таком возрасте. Дедушка не смог разобраться с управлением, потому что использовал геймпад впервые в жизни.

Проблемы возникли уже в начале игры, поскольку он не смог найти выход из стартовой локации. Дедушка отметил, что обошел все комнаты, осмотрел все стены, но не смог найти выход. Он не стал расстраиваться и начал искать помощника через объявления. Вместе со своим другом он расклеил 100 подобных листовок в своем районе. В объявлениях было написано следующее:

У кого есть опыт работы с PlayStation 4? Я (88-летний) хотел бы поиграть в игру The Elder Scrolls V: Skyrim, но в некоторых местах просто не могу продвинуться дальше! Кто может помочь?

Объявление / Фото Matthias Kreienbrink

Фотографии с этими листовками стали популярными в соцсетях, а дедушка смог найти помощника. Один молодой человек приехал домой к Лангнеру и помог ему найти выход из стартовой локации. Также он научил пожилого геймера пользоваться геймпадом DualShock 4.

Дедушка рассказал, что играет в видеоигры, чтобы забыть о боли, которую он испытывает из-за травмы бедра. Ему очень нравится играть и исследовать виртуальный мир, хотя он пошутил, что от длительных игровых сеансов у него иногда болит еще и спина.

Клаус-Юрген Лангнер за игрой / Фото Matthias Kreienbrink