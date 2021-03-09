Ян Бинлинь увлекается геймингом вот уже более 20 лет своей жизни и за это время успел собрать невероятную коллекцию видеоигр. Подробнее о дедушке-геймере в материале.

На пенсии люди часто не знают куда себя деть, поэтому ищут различные хобби: от вышивки до садоводства. Однако, один китайский дедушка решил идти в ногу со временем и выбрал для себя достаточно необычное для его возраста хобби – видеоигры.

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86-летний Ян Бинлинь из Китая рассказал о своем увлечении видеоиграми в сюжете, вышедшем на канале South China Morning Post на YouTube.

Сюжет о дедушке-геймере

Видео быстро стало вирусным не только в Китае, но и за его пределами. Люди в комментариях искренне восхищаются дедушкой, а также тем старанием и серьезностью с которыми он подходит к видеоиграм.

Всю свою жизнь Ян Бинлинь работал инженером и всегда интересовался высокими технологиями. Уже находясь на пенсии, Бинлинь вместе с внуком начал играть в различные видеоигры, в основе геймплея которых были головоломки, но быстро вышел за пределы этого жанра и увлекся другими проектами.

Сейчас у дедушки огромная коллекция физических версий игр для PS4, которые он называет "своими сокровищами". Несмотря на возраст геймер не отстает от мира видеоигр и имеет в своей коллекции немало последних громких релизов, среди которых: Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima и даже недавний Cyberpunk 2077. Однако особое предпочтение дедушка предоставляет играм в жанре хоррора.

По словам дедушки, видеоигры уже стали частью его так называемой "ежедневной рутины". Бинлинь играет по 2-3 часа почти каждый вечер, за исключением дней, когда путешествует или плохо себя чувствует. К тому же Ян достаточно хардкорный геймер, ведь не использует во время своих прохождений никаких гайдов или туториалов, а даже наоборот – в процессе прохождения делает заметки по стратегии преодоления тех или иных уровней и даже пишет обзоры игр в своих записных книжках.

Родственники геймера всячески поддерживают такое хобби и "восхищаются его способностью учиться чему-то новому" и надеются быть такими же открытыми к инновациям в его возрасте. Сам Бинлинь говорит, что будет играть в видеоигры так долго как только сможет, ведь это то, что действительно доставляет ему удовольствие. Однако дедушка предостерегает юных геймеров рационально распоряжаться своим временем:

"Надеюсь, молодые игроки смогут грамотно распоряжаться своим временем. Можно посвятить играм один-два часа, но не целый день. Иначе это плохо повлияет на здоровье, как физическое, так и ментальное. Неважно, насколько игра сложная. Всегда можно поставить ее на паузу, и вернуться к прохождению потом, ведь так?", – сказал Ян Бинлинь.

Мы же в свою очередь надеемся, что впереди у дедушки еще как можно больше лет для увлекательных видеоигр и путешествий.