Ян Бінлінь захоплюється геймінгом ось уже понад 20 років свого життя і за цей час встиг зібрати неймовірну колекцію відеоігор. Детальніше про дідуся-геймера у матеріалі.

На пенсії люди часто не знають куди себе подіти, тому шукають різноманітні хобі: від вишивки до садівництва. Проте, один китайський дідусь вирішив йти в ногу з часом та обрав для себе досить незвичне для його віку хобі – відеоігри.

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86-річний Ян Бінлінь з Китаю розповів про своє захоплення відеоіграми у сюжеті, що вийшов на каналі South China Morning Post на YouTube.

Сюжет про дідуся-геймера

Відео швидко стало вірусним не лише в Китаї, а й за його межами. Люди в коментарях щиро захоплюються дідусем, а також тим старанням та серйозністю з якими він підходить до відеоігор.

Усе своє життя Ян Бінлінь працював інженером і завжди цікавився високими технологіями. Вже перебуваючи на пенсії, Бінлінь разом з онуком почав грати в різні відеоігри, в основі геймплею яких були головоломки, але швидко вийшов за межі цього жанру й захопився іншими проєктами.

Зараз у дідуся величезна колекція фізичних версій ігор для PS4, які він називає "своїми скарбами". Попри вік геймер не відстає від світу відеоігор та має у своїй колекції чимало останніх гучних релізів, серед яких: Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima та навіть недавній Cyberpunk 2077. Проте особливу перевагу дідусь надає іграм в жанрі горору.

За словами дідуся, відеоігри вже стали частиною його так званої "щоденної рутини". Бінлінь грає по 2-3 години майже щовечора, за винятком днів, коли подорожує або погано себе почуває. До того ж Ян досить хардкорний геймер, адже не використовує під час своїх проходжень жодних гайдів чи туторіалів, а навіть навпаки – в процесі проходження робить замітки щодо стратегії подолання тих чи інших рівнів та навіть пише огляди ігор у своїх записниках.

Родичі геймера всіляко підтримують таке хобі та "захоплюються його здатністю навчатися чомусь новому" і надіються бути такими ж відкритими до інновацій у його віці. Сам Бінлінь каже, що буде грати у відеоігри так довго як тільки зможе, адже це те, що дійсно приносить йому задоволення. Проте дідусь застерігає юних геймерів раціонально розпоряджатися своїм часом:

"Сподіваюся, молоді гравці зможуть грамотно розпоряджатися своїм часом. Можна присвятити іграм одну-дві години, але не цілий день. Інакше це погано вплине на здоров'я, як фізичне, так і ментальне. Неважливо, наскільки гра складна. Завжди можна поставити її на паузу, і повернутися до проходження потім, адже так?", – сказав Ян Бінлінь.

Ми ж своєю чергою сподіваємося, що попереду у дідуся ще якомога більше років для захопливих відеоігор та подорожей.