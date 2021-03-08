Видавці телефонують гравцям WoW та проводять своєрідний "екзамен"– тих, хто не здав банять
У World of Warcraft почалися незвичайні перевірки – гравцям телефонують та ставлять питання про механіки боса, а у разі неправильних відповідей – банять акаунти. Детальніше – у матеріалі.
Джерело:wowhead.com
Чітери – основна проблема багатьох онлайн-ігор, проте не лише використання різноманітних "чітів" є шахрайством у відеоіграх. Часто гравці звертаються до так званих "бустерів", щоб ті прокачали їхній акаунт тим чи інакшим способом. Видавці однієї з найпопулярніших MMO RPG у світі – World of Warcraft, вирішили боротися з такими нечесними геймерами у досить незвичний спосіб.
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За інформацією на форумі wowhead.com, що своєю чергою посилається на різноманітні пости на реддіті та твітері, компанія NetEase почала телефонувати підозрілим гравцям і вимагати відповіді на запитання про механіки фінального боса "Замку Нафрія". Якщо при перевірці геймер помиляється в тонкощах вбивства Сіра Денатрія, його аккаунт блокується, а досягнення і рідкісне звання видаляється з його профілю.
Переписка китайських гравців щодо ситуації / зображення wowhead.com
У спільноті гравців відзначають, що "бустери", серед яких як звичайні гільдії, так і великі нелегальні сайти та біржі, почали повідомляти своїх замовників про необхідність вивчити механіки боса або мати доступ до інтернету під час дзвінка, щоб дізнатися відповідь на поставлене запитання. У мережі також з'явився список найпопулярніших запитань від NetEase. Зазвичай перевіряльники запитують про кількість "червоних кабалістів" на епохальній складності або ж уточнюють чи використовувалась механіка "Кривава ціна" на другій фазі бою з Сіром Денатрієм.
Сір Денатрій власною персоною / зображення wowhead.com
Продажі місць в "Залі Слави" World of Warcraft, а також надання інших не зовсім легальних послуг в грі, – одна з найбільших проблем MMORPG в Китаї. Завдяки низькій вартості такого роду послуг багато геймерів з задоволенням вдаються до різноманітних шахрайських методів, завдяки яким на акаунті з'являються рідкісні та цінні сезонні досягнення, отримати які при зміні патчу або після закінчення доповнення буде неможливо.
Достеменно невідомо чи така ініціатива це справа рук суто китайських видавців з NetEase чи вказівка від Blizzard. До того ж думки фанатів гри на рахунок доцільності таких дій розходяться, адже деякі гравці не вбачають в "бустингу" нічого поганого чи незаконного, проте вирішувати все ж не їм.
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