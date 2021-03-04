Литовський геймдизайнер показав концепт дуже цікавої гри із назвою DoomCraft. Шанувальник вирішив об'єднати дві легендарні та популярні серії відеоігор.

Литовський дизайнер Арвідас Браздейкіс поділився у своєму твітері дуже оригінальним концептом. Ентузіаст вирішив об'єднати Doom та Warcraft, а свій проєкт назвав DoomCraft. Користувачам у мережі дуже сподобалася така робота й вони високо її оцінили.

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Серії Doom та Warcraft можна вважати одними з найуспішніших франшиз в історії відеоігор. Їхній вплив на індустрію комп'ютерних ігор важко переоцінити, щоправда, за жанром ці проєкти такі різні. Перший Doom вийшов ще 1993 році й мав значний вплив на розвиток жанру шутерів від першої особи. Реліз WarCraft: Orcs & Humans відбувся у 1994 році, а сама гра привнесла чимало нового у жанр стратегій у реальному часі.

Ентузіаст із Литви вирішив об'єднати геймплей Doom та візуальний стиль Warcraft. Напевно, за жанром DoomCraft був би шутером від першої особи. На думку автора, головним героєм такої гри став би орк, а не піхотинець. Можливо, у такій відеогрі можна було б вибрати чи створити свого персонажа (Орда чи Альянс).

Також цікаво, що основною зброєю автор вирішив залишити пістолет, хоча бензопилу замінила класична сокира. Геймдизайнер показав скриншоти нового інвентарю, головного меню, мапи рівнів, а також повноцінний геймплейний трейлер. Варто відзначити, що для цього проєкту навіть була створена повноцінна музична тема від користувача із нікнеймом Sava T.

Звісно, це лише дизайнерський мешап, а також не варто розраховувати на вихід такої відеогри. Навряд чи повноцінна розробка такого проєкту може сподобатися авторам Doom та Warcraft. Вони швидко зможуть прикрити такий проєкт через порушення авторських прав.

Вигляд головного меню / Фото твітер Arvy

Вигляд ігрового процесу / Фото твітер Arvy

Вигляд меню інвентаря / Фото твітер Arvy

Вигляд мапи рівнів / Фото твітер Arvy

Геймплей у відеогрі DoomCraft – відео