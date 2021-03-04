Литовский геймдизайнер показал концепт очень интересной игры под названием DoomCraft. Поклонник решил объединить две легендарные и популярные серии видеоигр.

Литовский дизайнер Арвидас Браздейкис поделился в своем твиттере очень оригинальным концептом. Энтузиаст решил объединить Doom и Warcraft, а свой проект назвал DoomCraft. Пользователям в сети очень понравилась такая работа и они высоко ее оценили.

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Серии Doom и Warcraft можно считать одними из самых успешных франшиз в истории видеоигр. Их влияние на индустрию компьютерных игр трудно переоценить, правда, по жанру эти проекты такие разные. Первый Doom вышел еще в 1993 году и имел значительное влияние на развитие жанра шутеров от первого лица. Релиз WarCraft: Orcs & Humans состоялся в 1994 году, а сама игра привнесла немало нового в жанр стратегий в реальном времени.

Энтузиаст из Литвы решил объединить геймплей Doom и визуальный стиль Warcraft. Наверное, по жанру DoomCraft был бы шутером от первого лица. По мнению автора, главным героем такой игры стал бы орк, а не пехотинец. Возможно, в такой видеоигре можно было бы выбрать или создать своего персонажа (Орда или Альянс).

Также интересно, что основным оружием автор решил оставить пистолет, хотя бензопилу заменил классический топор. Геймдизайнер показал скриншоты нового инвентаря, главного меню, карты уровней, а также полноценный геймплейный трейлер. Стоит отметить, что для этого проекта даже была создана полноценная музыкальная тема от пользователя с никнеймом Sava T.

Конечно, это лишь дизайнерский мэшап, а также не стоит рассчитывать на выход такой видеоигры. Вряд ли полноценная разработка такого проекта может понравиться авторам Doom и Warcraft. Они быстро смогут прикрыть такой проект из-за нарушения авторских прав.

Вид главного меню / Фото твиттер Arvy

Вид игрового процесса / Фото твиттер Arvy

Вид меню инвентаря / Фото твиттер Arvy

Вид карты уровней / Фото твиттер Arvy

Геймплей в видеоигре DoomCraft – видео