Поклонник видеоигры World of Warcraft нашел интересный баг, который позволяет быстро прокачиваться. Энтузиаст отметил, что поднялся с 50 до 60 уровня за 2 часа.

Геймер с никнеймом Leavaris показал очень эффективный способ прокачивания в видеоигре World of Warcraft. Метод трудно назвать легальным, хотя он и понравился подписчикам его ютуб-канала, а также уже собрал почти 10 тысяч просмотров.

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Интересно, что баг нашли не в какой-то новой локации, а в классической зоне Азерота под названием Силитус. Правда, проблема связана именно с "новейшей" системой, которая появилась вместе с дополнением Shadowlands. Также стоит отметить, что без помощи еще одного геймера не обойтись.

Герой 50 уровня должен находиться в Силитусе времен дополнения Legion. Затем нужно позвать персонажа, уровень которого ниже. В комментариях к этому видео Leavaris написал, что более слабый герой обязан быть минимум 10 уровня. Именно он и должен воспользоваться системой "Время Хроми", а также синхронизировать уровни. Сама эта система позволяет прокачивать игрового персонажа с 10 по 50 уровень в рамках любого дополнения. Геймплейно "Время Хроми" подстраивает к текущему уровню геймера все задания и врагов.

Правда, в локации Силитус система почему-то работает не очень корректно, поскольку геймеры могут получать повышенное количество опыта за убийство окружающих мобов. Leavaris понадобилось менее чем 2 часа, чтобы прокачать своего игрового персонажа с 50 до 60 уровня. Также он отметил, что за это время убил более тысячи местных мобов.

Наверное, компания Blizzard попытается уже в ближайшее время исправить этот технический недостаток. Испытывать этот баг не рекомендуем, так как можно получить блокирование игрового аккаунта.

Демонстрация нового метода прокачивания – видео