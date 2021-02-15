Игрока в World of Warcraft попросили изменить цвет кожи его игрового персонажа. Офицер отметил, что такой цвет может не соответствовать официальному лору видеоигры.

Жаркие дискуссии на известной платформе Reddit вызвал пост пользователя с никнеймом Ultiverse. Геймер решил поделиться своей историей с видеоигры World of Warcraft, которая заинтересовала большое количество игроков: более 5 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев.

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Геймер опубликовал скриншот своей переписки с офицером гильдии, который попросил Ultiverse изменить цвет кожи его игрового персонажа. Он написал, что некоторые игроки в их гильдии являются большими поклонниками лора видеоигры. Последним не понравилось обновление для редактора игры World of Warcraft, в котором добавили больший спектр возможных цветов кожи для эльфов крови. Таким фанатам лора не понравился черный цвет кожи персонажа Ultiverse, они уверены, что это противоречит уже сформированной вселенной игры.

Отметим, что геймера не принуждали изменить цвет, а просто попросили, потому что офицер хочет "чтобы все в гильдии были счастливы". Ultiverse отклонил такое предложение, а потом решил поделиться этой историей на Reddit. Немалое количество геймеров написало, что также получали подобные предложения в игровом мире. Один геймер отметил, что неоднократно получал такие сообщения, так как его экипировка не соответствует расе персонажа.

Отметим, что расширенный редактор персонажей появился с выходом дополнения Shadowlands. Тогда в игру добавили больший спектр возможных цветов кожи для различных рас, новые черты лица, татуировки и бижутерию.

Модели эльфов крови и эльфов Бездны в видеоигре World of Warcraft / фотографии с сайта Blizzard