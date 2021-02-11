Геймеры нашли в видеоигре World of Warcraft: Shadowlands очень необычный технический недостаток. Баг появился в игре после старта тематического события под названием "Любовная лихорадка".

В видеоигре World of Warcraft: Shadowlands началось новое тематическое событие под названием "Любовная лихорадка". Это местный аналог Дня святого Валентина, в рамках которого разработчики добавляют различные интересные активности: новые задачи, достижения, а также тематические предметы. Интересно, что именно во время этого события некоторые геймеры столкнулись с очень необычным багом.

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Первыми об этом необычном баге сообщили пользователи известной платформы Reddit, а геймер с никнеймом TimHeilig даже поделился фото. Оказывается, что во время этих празднеств, в столице можно получить эффект под названием "Без ума от любви". Активируя его геймеры могут увеличить запас здоровья (HP) своего персонажа.

Правда, разработчики с "маленькой инди-компании" Blizzard что-то точно не учли, поскольку этот бонус не был адаптирован к условиям дополнения Shadowlands. Поэтому некоторые геймеры вполне законным методом увеличили запас здоровья своего персонажа до 10 миллионов. Отметим, что в среднем персонажи в рамках этого дополнения имеют 30 тысяч HP. Самое интересное, что некоторые геймеры даже успели посетить эпохальные подземелья с таким приятным бонусом.

Стоит отметить, что разработчики из Blizzard уже успели исправить этот технический недостаток. Напомним, что сейчас в World of Warcraft проходят сразу два тематических события, которые завершатся уже до конца этого месяца: "Лунный фестиваль" продлится до 19 февраля, а "Любовная лихорадка" до 21.

"Почему у меня 10 миллионов HP?! Кто сейчас рейдбос?" / TimHeilig

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