Недавно сообщество WoW потеряло одного из самых колоритных своих участников, чтобы почтить его память игроки устроили внутриигровой ивент. Подробности в материале.

Источник: 24 канал

Джарод Нандин, косплеер, наиболее известный среди поклонников игры от Blizzard косплеем карикатурного геймера в World of Warcraft – Дженкинса, из популярного мультсериала "Южный парк", 4 января умер из-за осложнений, вызванных COVID-19. Через месяц после трагического события, игроки World of Warcraft почтили память Джарода.

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Нандин прославился в сообществе World of Warcraft еще в 2013 году, когда принял участие в конкурсе косплея на BlizzCon, одетым как "тот, кто не имеет жизни". Его костюм был отсылкой на печальный эпизод из "Южного парка", где известная компания друзей борется с грубым и мощным геймером-ветераном WoW, по имени Дженкинс. Невероятная преданность Джарода косплею, который требовал от него побрить голову и носить с собой портативный компьютерный стол, сделала его сенсацией в сети.

Дженкинс и косплей на него от Джарода Нандина / изображение games24

Он продолжал выступать на различных выставках, посвященных играм и комиксам, косплея Дженкинса. Нандин использовал свою популярность, чтобы говорить о инклюзивности и боди-позитиве, а также снялся в собственном документальном фильме от Blizzard, где рассказал о положительном влиянии World of Warcraft на его жизнь.

Траурное шествие игроков в WoW / изображение cybersport

Поклонники World of Warcraft провели внутриигровую церемонию прощания с любимым косплеером. Игроки Альянса начали прощальную церемонию с траурного шествия из Голдшира в Штормград. После этого геймеры направились к мемориалу Варианна Ринна, где попрощались с Нандином – каждый желающий мог выказать уважение Джароду и рассказать как тот повлиял на его жизнь. После этого все участники, встав на колено, провели минуту молчания. Вся церемония транслировалась на платформе Twitch.

Минута молчания в честь Джарода Нандина / изображение cybersport