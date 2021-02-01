Поклонники видеоигры Mortal Kombat повторили в реальной жизни фаталити Джакса. Воссоздали эту сцену без бюджета, но такая адаптация понравилась геймерам и собрала уже 200 тысяч просмотров.

Источник: твиттер Ayo The Creator

Mortal Kombat это одна из самых популярных серий видеоигр, а также известная киберспортивная дисциплина. Эти игры всегда пользовались спросом среди геймеров, поэтому неудивительно, что по их мотивам выходит достаточно большое количество интересных работ. Например, в ближайшее время нам могут показать трейлер фильма Mortal Kombat, но некоторые фанаты решили не ждать этого и воссоздали знаменитую сцену из видеоигры.

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Автором этой работы является нигерийский инди-режиссер, которому всего 17 лет. В его твиттере можно найти немало интересных работ, правда, он создает пародии в основном на фильмы или сериалы, а из видеоигр мы нашли только сцены с FIFA и GTA.

На этот раз он решил воспроизвести фаталити Джакса из видеоигры Mortal Kombat 11. Однако, все это было сделано почти без бюджета: металлические руки были заменены слоем мела, а пачка чипсов заменила фирменную бомбу. Крови также не увидишь в этой пародии, здесь все проще: вода, чипсы, фрукты и куриные ножки. А большинство анимаций и эффектов были сделаны в программе Photoshop.

Однако, даже без бюджета и с такими эффектами, это видео ретвитнул Эд Бун – создатель серии видеоигр Mortal Kombat. Больше всего ему понравилась замена бомбы на пачку чипсов. Стоит отметить, что Эд вообще очень активно общается в твиттере и часто отмечает интересные работы по мотивам Mortal Kombat. Автор пародии уже поблагодарил разработчика, а также написал, что продолжит заниматься этим делом.

Фаталити Джакса в реальной жизни – видео