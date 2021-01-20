Финалист турнира по Mortal Kombat 11 был дисквалифицирован прямо во время решающего поединка. Организаторы пока не комментируют эту ситуацию, а пострадавший отметил, что был отстранен из-за критики студии NetherRealm.

Известный портал Kotaku отметил, что один из финалистов турнира Mortal Kombat 11 Pro Kompetition был отстранен прямо во время матча. Геймер с никнеймом Titaniumtigerzz получил дисквалификацию за название своего сета приемов.

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Киберспортивные турниры по видеоиграм серии Mortal Kombat проводятся уже не первый год, но эта ситуация очень неординарная. Прямо во время финального поединка Titaniumtigerzz получил дисквалификацию, а комментаторы даже не знали, какую информацию они могут озвучить публично. Организаторы турнира отказались комментировать эту ситуацию, но геймер отметил, что был отстранен за критику разработчиков игры Mortal Kombat 11. Именно такую информацию он получил от модераторов этого турнира.

Дело в том, что геймеры используют личные сеты приемов во время соревнований по этой игре. Список Titaniumtigerzz назывался "WhyDidNRSdoThis", а это можно перевести так: "Зачем студия NetherRealm делает это". Так назывался сет приемов для персонажа с прозвищем Шива. Геймер хотел пошутить на тему баланса этого героя, но не получилось. Он отметил, что этот персонаж очень прост в управлении, а некоторые его приемы невозможно даже заблокировать.

Интересно, что финалисты продолжали соревноваться некоторое время без трансляции. Когда же Titaniumtigerzz сообщили о его дисквалификации, то он предложил изменить название сета, но ему уже не позволили. В официальных правилах отсутствует пункт, в котором бы обсуждались такие ситуации, но организаторы таких турниров могут отстранить участника почти по любой причине (удобно). Пользователи в сети поддержали геймера и уже запустили хэштег #whydidnrsdothis.

Шива и его прием, который невозможно заблокировать​ – видео