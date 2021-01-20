Фіналіст турніру з Mortal Kombat 11 був дискваліфікований прямо під час вирішального поєдинку. Організатори поки не коментують цю ситуацію, а постраждалий відзначив, що був відсторонений через критику студії NetherRealm.

Відомий портал Kotaku відзначив, що один із фіналістів турніру Mortal Kombat 11 Pro Kompetition був відсторонений прямо під час матчу. Геймер з нікнеймом Titaniumtigerzz отримав дискваліфікацію за назву свого сету прийомів.

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Кіберспортивні турніри із відеоігор серії Mortal Kombat проводяться вже не перший рік, але ця ситуація дуже неординарна. Прямо під час фінального поєдинку Titaniumtigerzz отримав дискваліфікацію, а коментатори навіть не знали, яку інформацію вони можуть озвучити публічно. Організатори турніру відмовилися коментувати цю ситуацію, але геймер зазначив, що був відсторонений за критику розробників гри Mortal Kombat 11. Саме таку інформацію він отримав від модераторів цього турніру.

Річ у тім, що геймери використовують особисті сети прийомів під час змагань з цієї гри. Список Titaniumtigerzz називався "WhyDidNRSdoThis", а це можна перекласти так: "Навіщо студія NetherRealm робить це". Таку назву мав сет прийомів для персонажа з прізвиськом Шива. Геймер просто хотів пожартувати на тему балансу цього героя, але не вийшло. Він відзначив, що цей персонаж дуже простий у керуванні, а деякі його прийоми неможливо навіть заблокувати.

Цікаво, що фіналісти продовжували змагатися деякий час без трансляції. Коли ж Titaniumtigerzz повідомили про його дискваліфікацію, то він запропонував змінити назву сету, але йому вже не дозволили. В офіційних правилах відсутній пункт, у якому б обговорювалися такі ситуації, але організатори таких турнірів можуть відсторонити учасника майже з будь-якої причини (зручно). Користувачі у мережі підтримали геймера та вже запустили хештег #whydidnrsdothis.

Шива та його прийом, який неможливо заблокувати – відео