Шанувальники відеогри Mortal Kombat повторили у реальному житті фаталіті Джакса. Відтворили цю сцену без бюджету, але така адаптація сподобалася геймерам та зібрала вже 200 тисяч переглядів.

Джерело: твіттер Ayo The Creator

Mortal Kombat це одна із найпопулярніших серій відеоігор, а також відома кіберспортивна дисципліна. Ці ігри завжди мали попит серед геймерів, тому й не дивно, що за їх мотивами виходить чимала кількість цікавих робіт. Наприклад, вже найближчим часом нам можуть показати трейлер фільму Mortal Kombat, але деякі фанати вирішили не чекати цього й відтворили відому сцену із відеогри.

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Автором цієї роботи є нігерійський інді-режисер, якому лише 17 років. У його твіттері можна знайти чимало цікавих робіт, щоправда, він створює пародії в основному на фільми чи серіали, а з відеоігор ми знайшли лише сцени із FIFA та GTA.

Цього разу він вирішив відтворити фаталіті Джакса із відеогри Mortal Kombat 11. Проте, все це було зроблено майже без бюджету: металічні руки були замінені шаром крейди, а пачка чіпсів замінила фірмову бомбу. Крові також не побачиш у цій пародії, тут все простіше: вода, чіпси, фрукти та курячі ніжки. А більшість анімацій та ефектів були зроблені у програмі Photoshop.

Проте, навіть без бюджету та з такими ефектами, це відео ретвітнув Ед Бун – творець серії відеоігор Mortal Kombat. Найбільше йому сподобалася заміна бомби на пачку чіпсів. Варто відзначити, що Ед взагалі дуже активно спілкується у твіттері та часто відмічає цікаві роботи за мотивами Mortal Kombat. Автор пародії вже подякував розробнику, а також написав, що продовжить займатися цією справою.

Фаталіті Джакса у реальному житті – відео