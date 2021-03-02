Шанувальник відеогри World of Warcraft знайшов цікавий баг, який дозволяє швидко прокачуватися. Ентузіаст відзначив, що піднявся з 50 до 60 рівня за дві години.

Геймер із нікнеймом Leavaris показав дуже ефективний спосіб прокачування у відеогрі World of Warcraft. Метод важко назвати легальним, хоча він й сподобався підписникам його ютуб-каналу, а також вже зібрав майже 10 тисяч переглядів.

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Цікаво, що баг знайшли не в якійсь новій локації, а у класичній зоні Азероту із назвою Сілітус. Щоправда, проблема пов'язана саме з "новітньою" системою, яка з'явилася разом з доповненням Shadowlands. Також варто зазначити, що без допомоги ще одного геймера не обійтися.

Герой 50 рівня повинен знаходитися у Сілітусі часів доповнення Legion. Потім потрібно покликати персонажа, рівень якого нижче. У коментарях до цього відео Leavaris написав, що слабший герой повинен бути мінімум 10 рівня. Саме він й має скористатися системою "Час Хромі", а також синхронізувати рівні. Сама ця система дозволяє прокачувати ігрового персонажа з 10 по 50 рівень у рамках будь-якого доповнення. Геймплейно "Час Хромі" підлаштовує до поточного рівня геймера всі завдання та ворогів.

Щоправда, у локації Сілітус система чомусь працює не дуже коректно, бо геймери можуть отримувати підвищену кількість досвіду за вбивство навколишніх мобів. Leavaris знадобилося менш ніж дві години, щоб прокачати свого ігрового персонажа з 50 до 60 рівня. Також він відзначив, що за цей час вбив понад тисячу місцевих мобів.

Напевно, компанія Blizzard спробує вже найближчим часом виправити цей технічний недолік. Випробовувати цей баг не рекомендуємо, бо можна отримати блокування ігрового акаунту.

Демонстрація нового методу прокачування – відео