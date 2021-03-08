Издатели звонят игрокам WoW и проводят своеобразный "экзамен" – тех, кто не сдал банят
В World of Warcraft начались необычные проверки – игрокам звонят и задают вопросы о механиках босса, а в случае неправильных ответов – банят аккаунты. Подробнее – в материале.
Источник:wowhead.com
Читеры – основная проблема многих онлайн-игр, однако не только использование различных "читов" является мошенничеством в видеоиграх. Часто игроки обращаются к так называемым "бустерам", чтобы те прокачали их аккаунт тем или иным способом. Издатели одной из самых популярных MMO RPG в мире – World of Warcraft, решили бороться с такими нечестными геймерами достаточно необычным способом.
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Согласно информации на форуме wowhead.com, что в свою очередь ссылается на различные посты на реддите и твитере, компания NetEase начала звонить подозрительным игрокам и требовать ответа на вопрос о механиках финального босса "Замка Нафрия". Если при проверке геймер ошибается в тонкостях убийства Сира Денатрия, его аккаунт блокируется, а достижение и редкое звание удаляется с его профиля.
Переписка китайских игроков относительно ситуации / изображение wowhead.com
В сообществе игроков отмечают, что "бустеры", среди которых как обычные гильдии, так и крупные нелегальные сайты и биржи, начали сообщать своих заказчиков о необходимости изучить механики босса или иметь доступ к интернету во время звонка, чтобы узнать ответ на поставленный вопрос. В сети также появился список самых популярных вопросов от NetEase. Обычно проверяющие спрашивают о количестве "красных каббалистов" на эпохальной сложности или уточняют или использовалась ли механика "Кровавая цена" на второй фазе боя с Сиром Денатрием.
Сир Денатрий собственной персоной / изображение wowhead.com
Продажи мест в "Зале Славы" World of Warcraft, а также предоставление других не совсем легальных услуг в игре – одна из самых больших проблем MMORPG в Китае. Благодаря низкой стоимости такого рода услуг многие геймеры с удовольствием прибегают к различным мошенническим методам, благодаря которым на аккаунте появляются редкие и ценные сезонные достижения, получить которые при изменении патча или после окончания дополнение будет невозможно.
Точно неизвестно то, чем является такая инициатива: делом рук исключительно китайских издателей с NetEase или указанием от Blizzard. К тому же мысли фанатов игры насчет целесообразности таких действий расходятся, ведь некоторые игроки не видят в "бустинге" ничего плохого или незаконного, но решать все же не им.
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