В World of Warcraft начались необычные проверки – игрокам звонят и задают вопросы о механиках босса, а в случае неправильных ответов – банят аккаунты. Подробнее – в материале.

Читеры – основная проблема многих онлайн-игр, однако не только использование различных "читов" является мошенничеством в видеоиграх. Часто игроки обращаются к так называемым "бустерам", чтобы те прокачали их аккаунт тем или иным способом. Издатели одной из самых популярных MMO RPG в мире – World of Warcraft, решили бороться с такими нечестными геймерами достаточно необычным способом.

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Бустинг – профессиональная помощь в развитии видеоигрового персонажа или аккаунта и прохождении уровней. В таком случае вместо вас все уровни проходит (или выполняет другие необходимые действия) более опытный специалист за определенные средства. В большинстве игр такой способ получения прогресса запрещен и карается баном.