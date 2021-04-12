88-річний геймер з Німеччини не зміг розібратися з керуванням у The Elder Scrolls V: Skyrim. Дідусь не засмутився та використав старий, але ефективний метод.

Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла ще у 2011 році, але й досі має попит серед геймерів. У цього проєкту є справжня армія шанувальників, які просто обожнюють цю гру. Клаус-Юрген Лангнер вирішив також познайомитися з цією відеогрою, хоча ця подія пройшла не зовсім вдало.

Головний герой цієї історії проживає у Німеччині та полюбляє грати у відеоігри, хоча йому вже 88 років. Він кілька років грав у The Elder Scrolls III: Morrowind на своєму PC, але нещодавно дізнався про існування останньої частини у цій серії. Щоправда, виявилося, що на його комп'ютері Skyrim не запускається, тому дідусь вирішив оновити свій PC.

Місцеві продавців пояснили йому, що подібне оновлення буде коштувати дуже дорого, тому порадили просто придбати якусь консоль. Дідусь погодився та став власником PlayStation 4. Щоправда, щасливим після такого придбання він не став, бо важко перейти з PC на консоль, а особливо у такому віці. Дідусь не зміг розібратися з керуванням, бо використовував геймпад вперше у житті.

Проблеми виникли вже на початку гри, бо він не зміг знайти вихід зі стартової локації. Дідусь відзначив, що обійшов всі кімнати, оглянув всі стіни, але не зміг знайти вихід. Він не став засмучуватися та почав шукати помічника через оголошення. Разом зі своїм другом він розклеїв 100 подібних листівок у своєму районі. В оголошеннях було написано наступне:

У кого є досвід роботи з PlayStation 4? Я (88-річний) хотів би пограти в гру The Elder Scrolls V: Skyrim, але в деяких місцях просто не можу просунутися далі! Хто може допомогти?

Оголошення / Фото Matthias Kreienbrink

Фотографії з цими листівками стали популярними у соцмережах, а дідусь зміг знайти помічника. Один молодий чоловік приїхав додому до Лангнера та допоміг йому знайти вихід зі стартової локації. Також він навчив літнього геймера користуватися геймпадом DualShock 4.

Дідусь розповів, що грає у відеоігри, щоб забути про біль, яку він відчуває через травму стегна. Йому дуже подобається грати та досліджувати віртуальний світ, хоча він пожартував, що від тривалих ігрових сеансів у нього іноді болить ще й спина.

Клаус-Юрген Лангнер за грою / Фото Matthias Kreienbrink